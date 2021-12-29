В Николаеве до сих пор коммунальные службы не посыпали тротуары на некоторых улицах города, после вчерашней непогоды в виде дождя при минусовой температуре пешеходное зоны превратились в «каток».

Горожане свои жалобы публикуют в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

В частности, следов посыпки не заметили на во дворах по 1-Слободской.

Аналогичная ситуация на улице Театральной.

— Пожалуйста посыпьте нам улицу в Широкой Балке. Улица Толстого как каток и остальные тоже спасибо, — указали николаевцы.

Отсутствие обработки тротуаров заметили и на улице Николаевской.

Также николаевцы попросили посыпать песчаной смесью пешеходную часть улицы Металлургов.

Вся во льду и конечная остановка трамваев по улице10-я Военная.

Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.