Гололед может нанести вред теплолюбивым растениям и виноградникам Николаевской области.

Об этом в комментарии Суспільному рассказала ассистент кафедры растениеводства и садово-паркового хозяйства факультета агротехнологий Николаевского национального аграрного университета Анастасия Чернова.

Кроме культурных сортов винограда погибнуть могут также хурма, гранат, киви и так далее, если они не были покрыты от холодов.

— Если гололедица продержится более двух суток, это может привести к повреждению лозы и плодовых почек. Это негативно повлияет на будущую урожайность. Ветви и лозы могут полностью погибнуть, — говорит Анастасия Чернова.

Специалист добавила, что сейчас процессы жизнедеятельности садовых деревьев почти прекратились из-за раннего снижения температуры и заморозков.

— Сорта деревьев, акклиматизированных к нашим условиям, смогут выдержать непродолжительное снижение температуры и гололедицу. Гололедица для деревьев опасна тем, что вес всех ветвей увеличивается, они могут не выдержать: ломаются отдельные ветки и могут упасть деревья целиком, — объяснила Анастасия Чернова.

Напомним, в течение дня, 28 декабря, в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.