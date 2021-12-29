Людей с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса менее 1% от взрослого населения Украины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По данным центра, прививки полностью противопоказаны только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов.

— Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения, — заявила кардиолог, кандидат медицинских наук и заведующий диагностическим отделом Центра инновационных медицинских технологий НАН Вера Горбачева.

По данным центра, вакцинироваться также следует людям, имеющим ишемическую болезнь, сердечную недостаточность и врожденные пороки сердца.

Также нужно прививаться людям с сахарным диабетом, эндокринными заболеваниями и онкологией.

Как сообщалось, в Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.