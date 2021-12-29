В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно, столичный метрополитен и городской пассажирский транспорт будут работать на два часа дольше.

О работе транспорта сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Также Киевские электросети перенесли плановые работы, чтобы не отключать электроэнергию в домах киевлян на праздники.

В то же время, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости могут ограничить (закрыть) вход для пассажиров на станции метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

В КГГА объясняют, что решение о закрытии этих станций будут приниматься в зависимости от пассажиропотока. Делают это во избежание скопления большого количества людей на платформах в условиях карантинных ограничений.

Также стало известно, что ДТЭК «Киевские электросети» перенесли проведение плановых работ с 29 декабря на 10 января для того, чтобы не отключать электроэнергию в домах клиентов в эти дни. Аварийные бригады компании в праздничный период продолжат работу в режиме 24 на 7, чтобы восстанавливать электроэнергию в случае аварий или непогоды.

Ранее сообщалось, что на утро, 26 декабря, главная новогодняя ёлка Николаева занимала первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины.