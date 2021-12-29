Всемирная организация здравоохранения планирует вакцинировать против коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.
Об этом в ходе брифинга заявил генеральный директорВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Тедрос А. Гебреисус добавил, что, несмотря на сложный 2021 год в борьбе с пандемией, человечеству удалось вакцинировать 40% населения.
По его мнению, цель в 70% привитого населения планеты к июлю 2022 года является более чем реалистичной.
Глава ВОЗ отметил, что в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Всемирная организация здравоохранения планирует вакцинировать против коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.
Об этом в ходе брифинга заявил генеральный директорВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Тедрос А. Гебреисус добавил, что, несмотря на сложный 2021 год в борьбе с пандемией, человечеству удалось вакцинировать 40% населения.
По его мнению, цель в 70% привитого населения планеты к июлю 2022 года является более чем реалистичной.
Глава ВОЗ отметил, что в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, несмотря на распространение штамма Омикрон, пандемия COVID-19 может завершиться уже в следующем году.