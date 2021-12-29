В новогоднюю ночь порядок в Украине будет охранять около 10 тысяч правоохранителей. Среди их задач — предотвращение хулиганских действий и нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

— Порядок во время массовых мероприятий будет обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них две тысячи — военнослужащие Национальной гвардии Украины, — заявил в ходе совещания глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он добавил, что работа правоохранителей в новогоднюю ночь будет направлена на предупреждение хулиганских действий, предотвращение нарушений правил дорожного движения и травмирования украинцев при запуске салютных установок и петард в общественных местах.

— Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия, — добавил Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, праздничные мероприятия запланированы как минимум в 500 населенных пунктах. На этом фоне правоохранители планируют наладить взаимодействие с органами местного самоуправления по планированию мер безопасности.

Напомним, в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники.