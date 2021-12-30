В Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а трамваи №10 и 11 пока не осуществляют перевозку пассажиров.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение троллейбусов полностью восстановлено по всем маршрутам:
Трамваи двигаются по маршрутам:
Ранее сообщалось, что с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а трамваи №10 и 11 пока не осуществляют перевозку пассажиров.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение троллейбусов полностью восстановлено по всем маршрутам:
Трамваи двигаются по маршрутам:
Ранее сообщалось, что с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.