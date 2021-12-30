В Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а трамваи №10 и 11 пока не осуществляют перевозку пассажиров.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Движение троллейбусов полностью восстановлено по всем маршрутам:

№2 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – м/н Намыв);

№4 (Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» – м/н Намыв);

№5 (ул. Строителей – м/н Намыв); №6 (3-я Военная – м/н Северный);

№7 ( м/н Северный – м/н Намыв);

№9 (м/н Северный – Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»).

Трамваи двигаются по маршрутам:

№1 (ДК «Строителей» – Широкая Балка);

№3 (10-я Военная – Черноморский судостроительный завод);

№6 (Промзона – Центральный рынок);

№7 (Центральный рынок – 6-я Слободская);

№10 (движение не осуществляется);

№11 (движение не осуществляется).

Ранее сообщалось, что с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.