Глава Черноморской территориальной громады Андрей Дмитренко снялся в музыкальном клипе, с помощью которого рассказал о работе в селе Каменка.

Клип он опубликовал на своей странице в Facebook.

«В прошлом году начали традицию в конце года делать клип по тем вопросам, которые остро стояли на повестке дня. В прошлом году — это были выборы. В уходящем году — это Каменка. Действительно много времени было уделено мной лично и работниками совета именно этому старостинскому округу. Вывод: как бы ни было тяжело — мы нацелены на результат. И для его получения есть самая главная основа — это люди», — прокомментировал Андрей Дмитренко.

Андрей Дмитренко исполнил песню, в которой поет о прошлом Каменки, ее упадке и работе сельсовета и жителей по возрождению села. Часть клипа он записал на фоне портретов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко при президентстве или правительстве которых он работал.

«Працював при Льоні, Віті, Юлі, Віті та Петру.

Бейкуш, Рівне, Благодатне та потрапив в Кам’янку.

Я до них з відкритими серцем і словами, і без слів,

Наломлю гілок немало, витрачу немало днів.

Наче глянув все в порядку, а насправді — скрізь біда.

Як так можна все добити? Все було, а вже нема.

Але я з відкритими серцем і словами, і без слів,

Наломлю гілок немало, витрачу немало днів».

«Але ні, не все пропало, треба знову закрутить.

Люди гарні, працьовиті, значить вийде в нас творить.

І з любов’ю та натхненням споглянемо в майбуття,

Побудуємо громаду для майбутнього життя,

Побудуємо громаду для заможного життя».

Напомним, подаваясь на конкурс «Наша громада» Черноморская ТГ сняла клип, в котором Андрей Дмитренко также взял гитару в руку и присоединился к исполнению песни.