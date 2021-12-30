29 декабря в Николаеве прошел традиционный предновогодний забег в карнавальных костюмах «Полосатый рейс». Мероприятие проводилось в 7-й раз.

Традиционно забег проходил по Центральному проспекту с финишем возле главной городской елки на Соборной площади. В этом году гололедица внесла свои коррективы, бегуны поменяли маршрут – пробежались по Центральному стадиону и вокруг него, говорится в сюжете НИС-ТВ.

В забеге приняли участие как спортсмены, так и любители. В общем собралось около 30 человек в возрасте от 4 до 70 лет. Участники забега пробежали 2022 метра в честь наступающего Нового года. Завершилось мероприятие различными эстафетами.

Фото: Facebook-страница общественной организации «Федерация легкой атлетики Николаевской области».

Ранее сообщавлось, что по состоянию на утро 26 декабря главная новогодняя ёлка Николаева занимает первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины. За неё проголосовали уже 4 тысячи 545 человек.