Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки, речь идет о ежегодной иммунизации.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма «Омикрон», чем для «Дельты» во все периоды после прививки.
В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания «Дельтой» и 68 489 — «Омикрона» в Великобритании.
Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний «Дельтой» в течение по меньшей мере девяти недель.
Впрочем, эффективность против штамма «Омикрон» была примерно на 30% ниже и снизилась еще больше за девять недель.
Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это «только начало понимания эффективности вакцинации», но «похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация».
— Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год, — сказала она.
Напомним, в Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки, речь идет о ежегодной иммунизации.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма «Омикрон», чем для «Дельты» во все периоды после прививки.
В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания «Дельтой» и 68 489 — «Омикрона» в Великобритании.
Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний «Дельтой» в течение по меньшей мере девяти недель.
Впрочем, эффективность против штамма «Омикрон» была примерно на 30% ниже и снизилась еще больше за девять недель.
Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это «только начало понимания эффективности вакцинации», но «похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация».
— Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год, — сказала она.
Напомним, в Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.