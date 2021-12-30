Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки, речь идет о ежегодной иммунизации.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма «Омикрон», чем для «Дельты» во все периоды после прививки.

В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания «Дельтой» и 68 489 — «Омикрона» в Великобритании.

Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний «Дельтой» в течение по меньшей мере девяти недель.

Впрочем, эффективность против штамма «Омикрон» была примерно на 30% ниже и снизилась еще больше за девять недель.

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это «только начало понимания эффективности вакцинации», но «похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация».

— Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год, — сказала она.

Напомним, в Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.