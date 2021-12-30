В Николаеве открыли уголовное производство по стихийной свалке у реки Ингул, которую создал застройщик территории бывшей горбольницы №2.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения и порчи земель отходами, что представляет опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УК Украины).
— По данным следствия, несанкционированный сброс образовался на берегу реки Ингул в микрорайоне Северный в Николаеве в результате завоза бытовых отходов застройщиком территории бывшей городской больницы №2, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Баштанке маслоэкстракционное предприятие, на которое жалуются местные жители из-за загрязнения воздуха, не предоставляет разрешительные документы на выбросы.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве открыли уголовное производство по стихийной свалке у реки Ингул, которую создал застройщик территории бывшей горбольницы №2.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения и порчи земель отходами, что представляет опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УК Украины).
— По данным следствия, несанкционированный сброс образовался на берегу реки Ингул в микрорайоне Северный в Николаеве в результате завоза бытовых отходов застройщиком территории бывшей городской больницы №2, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Баштанке маслоэкстракционное предприятие, на которое жалуются местные жители из-за загрязнения воздуха, не предоставляет разрешительные документы на выбросы.