В Николаеве открыли уголовное производство по стихийной свалке у реки Ингул, которую создал застройщик территории бывшей горбольницы №2.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения и порчи земель отходами, что представляет опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УК Украины).

— По данным следствия, несанкционированный сброс образовался на берегу реки Ингул в микрорайоне Северный в Николаеве в результате завоза бытовых отходов застройщиком территории бывшей городской больницы №2, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Баштанке маслоэкстракционное предприятие, на которое жалуются местные жители из-за загрязнения воздуха, не предоставляет разрешительные документы на выбросы.