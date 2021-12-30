Жители Центрального района Николаева жалуются на отсутствие обработки противогололедными смесями тротуаров.

Свою жалобу в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовала Людмила Фитищенко.

Она отмечает, что в Facebook администрация Центрального района опубликовала видео, где спецтехника обрабатывает смесями тротуары по улице Адмиральской, но буквально в квартале от нее тротуары остались скользкими.

— Вчера в Фейсбуке администрация Центрального района разместила ролик, где тракторочек живенько поспал тротуары песком. Это трактор призрак? Или его только для видео засняли? Уже 3 дня в городе вообще невозможно ходить. Хоть кто-то должен нести ответственность за этот бардак? Фото сделаны сегодня на углу улицы Спасской и Инженерной. Это в одном квартале от Администрации Центрального района. Где трактор?,— написала Людмила Фитищенко.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в четверг, 30 декабря, ожидается сильный гололед на дорогах.