В Николаеве по состоянию на 29 декабря работают 5 стационарных пунктов обогрева. Услугами пунктов могут воспользоваться все желающие.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации и информации с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк, сообщает «Суспільне».
В Николаеве пункты обогрева работают по адресам:
Структурное подразделение Николаевского городского дворца культуры, улица Веселиновская, 23.
Напомним, что в Николаевской области создано 353 пункта обогрева, где пожилые граждане, лица с инвалидностью, бездомные могут получить ночлег, одежду и еду.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве по состоянию на 29 декабря работают 5 стационарных пунктов обогрева. Услугами пунктов могут воспользоваться все желающие.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации и информации с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк, сообщает «Суспільне».
В Николаеве пункты обогрева работают по адресам:
Структурное подразделение Николаевского городского дворца культуры, улица Веселиновская, 23.
Напомним, что в Николаевской области создано 353 пункта обогрева, где пожилые граждане, лица с инвалидностью, бездомные могут получить ночлег, одежду и еду.