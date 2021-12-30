В Николаеве по состоянию на 29 декабря работают 5 стационарных пунктов обогрева. Услугами пунктов могут воспользоваться все желающие.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации и информации с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк, сообщает «Суспільне».

В Николаеве пункты обогрева работают по адресам:

Центр реинтеграции бездомных граждан, улица Круговая, 47 (круглосуточно).

Николаевская общественная организация «Христианская миссия «Новая жизнь», сквер проспект Богоявленский - проспект Мира до улицы Строителей (круглосуточно).

Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18

Матвеевский дом культуры, улица Матвеевская, 1.

Структурное подразделение Николаевского городского дворца культуры, улица Веселиновская, 23.

Напомним, что в Николаевской области создано 353 пункта обогрева, где пожилые граждане, лица с инвалидностью, бездомные могут получить ночлег, одежду и еду.