Илон Маск ответил на критику о том, что спутники его проекта Starlink занимают слишком много места в космосе, и заявил, что на орбитах вокруг Земли хватит места для «десятков миллиардов» спутников.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на Financial Times.

Комментарий Илона Маска стал ответом на заявление главы Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о том, что Илон Маск «создает правила» для новой космической коммерции.

— Космос просто огромный, а спутники очень крохотные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом блокируем других, — сказал миллиардер.

Известно, что SpaceX, частная космическая компания Илона Маска, запустила почти 2 000 спутников для своей сети широкополосной связи Starlink и планирует создать еще десятки тысяч.

Илон Маск сравнил количество спутников на околоземной орбите Земли с 2 миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле. По его словам, каждая орбитальная «оболочка» вокруг Земли больше поверхности планеты, и это позволяет каждые 10 метров размещать космические аппараты.

Напомним, Министерство иностранных дел Китая заявило, что космонавтам на станции Тяньгун пришлось выполнить маневр, чтобы избежать столкновения со спутниками американской компании SpaceX.