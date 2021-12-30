Рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом в последние дни спрвоцировало пересечение двух штаммов — «Дельты» и «Омикрона», образовав цунами.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет ВВС.

Сейчас причиной большей части новых случаев заболевания коронавирусом стал Омикрон - он более заразен, но не вызывает тяжелой формы. При этом продолжается циркулирование штамма Дельта.

В последние дни в ряде стран фиксируют рекордный уровень заболеваемости коронавирусом.

— Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Также глава ВОЗ в очередной раз раскритиковал применение бустерной дозы вакцины. По его мнению, это может иметь обратный эффект и сделать пандемию более затяжной в глобальном смысле. Закупая вакцины для третьей дозы, богатые страны создают дефицит препаратов для бедных стран, где еще не все население получило даже первую прививку, пояснил Тедрос Аданом Гебреисус.

Таким образом, считает глава ВОЗ, создаются благоприятные условия для дальнейших мутаций и распространения вируса.

Напомним, британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.