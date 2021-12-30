В Колумбии обнаружили самочку ягуарунди, которая страдает редким заболеванием — альбинизмом.

Это делает ее уязвимой для хищников, поэтому малышку поместили в заповедник, пишет «Вокруг света. Украина».

У детеныша-альбиноса ягуарунди, впервые обнаруженного в стране, белый мех и красные глаза. Его заметили в долине Абурра, в четырех часах езды от города Амальфи на севере Колумбии.

По словам муниципального ветеринара Юлиани Дуке, для спасения малышки местные власти задействовали добровольную пожарную команду.

Представители зоозащитных организаций считают, что детеныш вряд ли выжил бы в дикой природе из-за альбинизма: редкого генетического заболевания, при котором не вырабатывается пигмент меланина. Этот недостаток мешает животному маскироваться. Кроме того, у альбиносов может быть плохое зрение.

Обычно ягуарунди бывают бурыми с примесью рыжих, серых или темных тонов, а также ярко-рыжими.

Ягуарунди (Puma yagouaroundi) — вид хищных млекопитающих из рода пум. Эти животные обитают в Центральной и Южной Америке. Изредка их можно увидеть и в США — в Техасе и Аризоне.

Большие кошки ягуарунди — одиночки. Они встречаются с другими представителями вида только во время спаривания, которое происходит в конце года. После беременности длительностью около 63 дней на свет появляются два-три детеныша.

У животного вытянутое, гибкое тело на коротких сильных ногах, длинный тонкий хвост. Голова небольшая и круглая, уши маленькие и закругленные, морда короткая.

Ягуарунди могут вырастать до 55-77 сантиметров. Длина хвоста достигает 60 сантиметров. Взрослые животные весят от 4,5 до 9 килограмм.

Напомним, в Англии появился на свет детеныш южного белого носорога.