ОО «300 николаевцев» вызвалась помочь с ремонтными работами в здании центра реабилитации для детей с инвалидностью.

Об этом НикВести сообщили лидеры организации.

Указано, что руководитель центра — волонтер и глава детского благотворительного фонда Валентина Ткаченко из ОБФ «Доброта и доверие», — получила грант на покупку сенсорного оборудования для детей с ментальными нарушениями. Но условия его получения — готовое помещение центра.

— Мы, как общественная организация, возьмем на себя работы, связанные со светом и канализацией, дальше будем смотреть по ресурсам, — отметили в «300 николаевцев».

Команда организации призвала неравнодушных горожан также помочь с ремонтом данного реабилитационного центра.

Как сообщалось в конце ноября, активисты «300 николаевцев» совместно с единомышленниками и тренерским составом занялись ремонтом спортивного зала в в «BOXING CLUB NIKOLAEV» НОК КДЮСШ №1.