Команда общественной организации «300 николаевцев» совместно с единомышленниками и тренерским составом занялась ремонтом спортивного зала в в «BOXING CLUB NIKOLAEV» НОК КДЮСШ №1.

Об это сообщается в Teegram-канале организации.

В настоящее время ремонтные работы в самом разгаре. «300 николаевцев» планируют также подарить спортивному клубу 2 новых боксерских мешка и 4 пары перчаток.

— Чтобы могли заниматься наши дети, и все любители бокса! — отметили в организации.

Как сообщалось, команда общественной организации «300 николаевцев» во главе Андреем Толпекиным получила благодарность от «Красного креста Николаев» благодарность за сбор гуманитарной помощи для малоимущих жителей города и области, а также для детского дома «Малютка».