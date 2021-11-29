Команда общественной организации «300 николаевцев» во главе Андреем Толпекиным получила благодарность от «Красного креста Николаев» благодарность за сбор гуманитарной помощи для малоимущих жителей города и области, а также для детского дома «Малютка».

Об этом сообщается на странице общественной организации в Facebook.

— Хотим сказать огромное спасибо. Около 3 тысяч бенефициаров только в городе Николаеве смогут получить доступ к той помощи, которую вы оказываете. Точно также мы начнем выдачу в районах — в отдаленные села ОТГ. Там мы будем делать выездной банк одежды. Таки образом люди смогут получить эту помощь, — сказал глава «Красного креста Николаев» Андрей Скороход, вручая благодарственные грамоты.

Отмечается, что помощь в сборе одеял для детского дома «Малютка» оказала ТМ «Идея».

Ранее сообщалось, члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.