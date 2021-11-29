Команда общественной организации «300 николаевцев» во главе Андреем Толпекиным получила благодарность от «Красного креста Николаев» благодарность за сбор гуманитарной помощи для малоимущих жителей города и области, а также для детского дома «Малютка».
Об этом сообщается на странице общественной организации в Facebook.
— Хотим сказать огромное спасибо. Около 3 тысяч бенефициаров только в городе Николаеве смогут получить доступ к той помощи, которую вы оказываете. Точно также мы начнем выдачу в районах — в отдаленные села ОТГ. Там мы будем делать выездной банк одежды. Таки образом люди смогут получить эту помощь, — сказал глава «Красного креста Николаев» Андрей Скороход, вручая благодарственные грамоты.
Отмечается, что помощь в сборе одеял для детского дома «Малютка» оказала ТМ «Идея».
Ранее сообщалось, члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.
Команда общественной организации «300 николаевцев» во главе Андреем Толпекиным получила благодарность от «Красного креста Николаев» благодарность за сбор гуманитарной помощи для малоимущих жителей города и области, а также для детского дома «Малютка».
Об этом сообщается на странице общественной организации в Facebook.
— Хотим сказать огромное спасибо. Около 3 тысяч бенефициаров только в городе Николаеве смогут получить доступ к той помощи, которую вы оказываете. Точно также мы начнем выдачу в районах — в отдаленные села ОТГ. Там мы будем делать выездной банк одежды. Таки образом люди смогут получить эту помощь, — сказал глава «Красного креста Николаев» Андрей Скороход, вручая благодарственные грамоты.
Отмечается, что помощь в сборе одеял для детского дома «Малютка» оказала ТМ «Идея».
Ранее сообщалось, члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.