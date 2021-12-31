Жители Николаевской области за 2021 год воспользовались 416,4 тысячами рецептов по программе «Доступные лекарства».

Об этом пишет пресс-служба МОЗ Украины.

Такие данные актуальны по состоянию на 28 декабря. В целом таким образом жители Николаева и региона приобрели 427 лекарственных средств.

Больше всего рецептов было выписано для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 283,3 тысяч (или 68% от общего количества) и сахарного диабета II типа — 75 тысяч (или 18%).

Напомним, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании в среду, 29 декабря, упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от коронавируса для экстренного медицинского применения.