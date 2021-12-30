Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании в среду, 29 декабря, упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от коронавируса для экстренного медицинского применения.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Согласно постановлению, регистрация медицинских иммунобиологических препаратов может происходить на основании результатов экспертной оценки соотношения "польза/риск" и проверки Государственным экспертным центром МОЗ регистрационных материалов на подлинность лекарственного средства для экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

— Благодаря упрощению процедуры регистрации инновационные лекарства против коронавирусной болезни, в частности такие как Паксловид, Молнупиравир и другие, будут доступны для украинцев, — прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме лекарств, проект постановления предусматривает госрегистрацию под обязательства экстренного медицинского применения вакцины и другие препараты для профилактики COVID-19, производимые в Украине.

Напомним, Швейцарский регулятор Swissmedic одобрил препарат Ronapreve для лечения коронавирусной инфекции.