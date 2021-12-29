Швейцарский регулятор Swissmedic одобрил препарат Ronapreve для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает SwissInfo.

— Швейцарское Агентство по мониторингу оборота лекарственных средств Swissmedic дало «зеленый свет» препарату Ronapreve, разработанному компаниями Roche и Regeneron, для применения в лечении болезни вследствие заражения коронавирусом, а также для профилактики COVID-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат Ronapreve, который представляет собой комбинацию двух моноклональных антител «казиривимаб» и «имдевимаб», одобрен для применения пациентами в возрасте от 12 лет — в случаях, когда «не требуется кислородная терапия или госпитализация, и когда существует высокий риск развития тяжелой формы болезни вследствие заражения COVID-19». Согласно информации Swissmedic, препарат также можно принимать в профилактических целях.

— Это первый препарат, сертифицированный швейцарским регулятором для профилактики COVID-19 в случаях, когда иммунный ответ после вакцинации недостаточен из-за других заболеваний, — отмечается в сообщении.

Ronapreve вводится в виде однократной инъекции в вену или под кожу.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение «Пакловида», антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.