В Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина.
Об этом сообщает The Guardian.
В декабре второй год подряд немецкие власти объявили запрет на продажу фейерверков. Так правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии.
В связи с запретом немцы массово едут за фейерверками в Польшу. При этом у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции - они хотят подать в суд на правительство.
Как сообщалось, в связи с переходом Николаева в «желтую» зону карантина на главной площади и в Корабельном районе в новогоднюю ночь решили запустить фейерверки.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина.
Об этом сообщает The Guardian.
В декабре второй год подряд немецкие власти объявили запрет на продажу фейерверков. Так правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии.
В связи с запретом немцы массово едут за фейерверками в Польшу. При этом у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции - они хотят подать в суд на правительство.
Как сообщалось, в связи с переходом Николаева в «желтую» зону карантина на главной площади и в Корабельном районе в новогоднюю ночь решили запустить фейерверки.