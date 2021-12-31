В Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина.

Об этом сообщает The Guardian.

В декабре второй год подряд немецкие власти объявили запрет на продажу фейерверков. Так правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии.

В связи с запретом немцы массово едут за фейерверками в Польшу. При этом у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции - они хотят подать в суд на правительство.

Как сообщалось, в связи с переходом Николаева в «желтую» зону карантина на главной площади и в Корабельном районе в новогоднюю ночь решили запустить фейерверки.