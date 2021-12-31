В Штатах штамм «Омикрон» вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC).
— В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе, — говорится в материале.
Предыдущий максимум во время пандемии был зафиксирован в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.
Через два месяца после одобрения вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет около 14% полностью привиты, свидетельствуют данные CDC. Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.
Исследование CDC подтвердило, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко. Выводы сделаны после введения 8 миллионов доз подросткам.
Доктор Альберт Ко, профессор эпидемиологии и инфекционных заболеваний Йельской школы общественного здоровья, отметил, что низкий уровень вакцинации частично вопрос времени: детям младшего возраста вакцину одобрили только в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.
Напомним, британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Штатах штамм «Омикрон» вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC).
— В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе, — говорится в материале.
Предыдущий максимум во время пандемии был зафиксирован в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.
Через два месяца после одобрения вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет около 14% полностью привиты, свидетельствуют данные CDC. Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.
Исследование CDC подтвердило, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко. Выводы сделаны после введения 8 миллионов доз подросткам.
Доктор Альберт Ко, профессор эпидемиологии и инфекционных заболеваний Йельской школы общественного здоровья, отметил, что низкий уровень вакцинации частично вопрос времени: детям младшего возраста вакцину одобрили только в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.
Напомним, британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.