За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7029 человек, зафиксировано 209 летальных случаев, 8609 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 31 декабря.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Последние три недели в Украине ежедневно фиксируют менее 10 тысяч инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек, из них 3 468 858 выздоровели, умерли — 95 899.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 1179;

Винницкая область — 266;

Волынская область — 104;

Днепропетровская область — 187;

Донецкая область — 362;

Житомирская область — 205;

Закарпатская область — 176;

Запорожская область — 225;

Ивано-Франковская область — 303;

Киевская область — 266;

Кировоградская область — 53;

Луганская область — 55;

Львовская область — 487;

Николаевская область — 167;

Одесская область — 595;

Полтавская область — 486;

Ровенская область — 206;

Сумская область — 218;

Тернопольская область — 200;

Харьковская область — 236;

Херсонская область — 55;

Хмельницкая область — 261;

Черкасская область — 299;

Черновицкая область — 155;

Черниговская область — 283.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.