За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7029 человек, зафиксировано 209 летальных случаев, 8609 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 31 декабря.
Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Последние три недели в Украине ежедневно фиксируют менее 10 тысяч инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек, из них 3 468 858 выздоровели, умерли — 95 899.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7029 человек, зафиксировано 209 летальных случаев, 8609 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 31 декабря.
Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Последние три недели в Украине ежедневно фиксируют менее 10 тысяч инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек, из них 3 468 858 выздоровели, умерли — 95 899.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.