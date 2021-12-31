В Национальном природном парке «Белобережье Святослава» новый директор Виктор Коваль вынуждает увольняться сотрудников и оскорбляет их в социальных сетях.

Об этом в Facebook написали Мария Кримко и Инна Тимченко.

По словам Марии Кримко, за два месяца было уволено почти 30 сотрудников парка.

— 27 сентября 2021 состоялась первая встреча работников национального природного парка «Белобережье Святослава» с новым директором Ковалем Виктором Васильевичем. На этой встрече он подчеркнул, что все будут работать как положено и никто не будет уволен. Два месяца спустя почти 30 человек уволены. Возникает вопрос: почему? Неужели столько людей сами захотели стать безработными, несмотря на то, что многие приложили немало усилий к развитию парка и потратили время и средства для получения профильного высшего образования, посвятив себя этому делу, — говорится в сообщении.

Мария Кримко рассказала, что на сотрудников парка оказывалось психологическое давление и создавались условия труда, которые невозможно выполнять.

—Так, работников, проживающих на Кинбурнской косе, руководитель обязывал ежедневно приезжать в офис в городе Очаков, а жителей Очакова, которые по должности должны были работать в офисе, заставлял выезжать на длительный период на косу без создания соответствующих условий проживания, — отмечает Мария Кримко. — А еще он (новый директор парка Виктор Коваль, — прим.) привел в парк «больших» специалистов, один из Херсона, непонятно какого образования, Павел Холодняк, он уже успел избить одного из сотрудников парка. А другой, новый помощник, директор РЛП Трахтемиров из Черкасс. Интересно, что РЛП Трахтемиров – единственный частный РЛП Украины, где, как говорят коллеги из тех краев, ни земельные вопросы не решены, ни науки тем более нет, — пишет Инна Тимченко.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет не стал просить Зеленского разобраться с инициативой Очаковского горсовета по расширению сел на Кинбурне.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.—