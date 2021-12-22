Во вторник, 22 декабря, Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Об этом сообщают НикВести.

По генеральному плану село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 гектаров, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектаров до 1033. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана.

Обсуждение на сессии начала глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских. Она призвала коллег остановить расширение населенных пунктов, мол, такая урбанизация «может нанести очень большой ущерб».

— Есть определенное недопонимание между Очаковской территориальной громадой, руководством регионального ландшафтного парка и жителями сел Покровка, Васильевка и Покровское. Мы ездили на сессию Очаковского городского совета, выступали там, но так поняли, что нас не услышали. Ситуация касается генерального плана и расширения сел Покровка, Васильевка и Покровское. Это, чтобы вы понимали, в 3,5 и в 7.5 раз. Это будет касаться природоохранного законодательства. Где возьмется в 7,5 раз больше населения в Покровке? Такая урбанизация может нанести очень большой ущерб, причем не только области, а и международным институциям. У нас есть ценность международного уровня, — сказала Алла Ряжских.

Ей оппонировал заместитель Очаковского городского главы Алексей Васьков. Чиновник указал, что новый генплан нужен для окончательного закрепления природоохранных земель за ландшафтными парками, которые после этого начнут громаде платить деньги за пользование.

— Да, у нас есть планы по расширению границ сел. Проект генплана сейчас согласовывается с проектантами регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса». Очаковская территориальная громада после присоединения к нам Кинбурнской косы стала единственной в области, наверное, и в Украине, где за пределами населенного пункта нет даже одного гектара земли коммунальной формы собственности… Никто за эту землю не платил и не платит. Все наши действия нацелены на то, чтобы все субъекты хозяйствования, а именно региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса» и Национальный парк «Белобережье Святослава», наконец-то завершили оформление своей земли, оформили право постоянного пользования, пользовались ей и платили громаде деньги. Содержать природоохранный фонд Украины — очень затратное дело. Местные жители не должны от этого страдать, они должны от этого деньги получать, — аргументировал Алексей Васьков.

Алла Ряжских на это сказала, что при таком развитии ситуации через три года область получит «разбитую Кинбурнскую косу».

— Депутаты, не дайте раздерибанить эту землю. Вам потомки не простят. Генплан нужно разрабатывать в соответствии с законодательство. Налоги вам будут платить с 1 января 2023 года. Не манипулируйте. Сейчас вы пытаетесь залезть на природоохранную зону, я вам этого не дам, — заявила Алла Ряжских.

В итоге обращение к руководству страны по генеральному плану поставили на голосование, проект не набрал нужного количества голосов — лишь 29 «за».

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».