Почётный донор Украины Александр Романов сдавал кровь 70 раз. 30 декабря он пришел в костюме Деда Мороза, чтобы поздравить сотрудников Николаевской областной станции переливания крови, сообщает «Суспільне».

Александр Романов ехал в Николаев из поселка городского типа Воскресенское.

— Каждый год на праздники в нем хожу. Поздравляю своих воспитанников, — я в течение 12 лет был детским тренером, — маленьких детей поздравляю, детей с инвалидностью. Я каждый год поздравляю знакомых, а вот сегодня решил прийти на станцию и поздравить. Это уже моя вторая семья. Я сюда прихожу часто, коллектив здесь супер, — рассказал Александр Романов.

По словам заведующего отделом заготовки крови и компонентов КНП «Николаевская областная станция переливания крови» Николая Гринюка, запасов крови хватает, чтобы обеспечить больницы города и области.

— Ежемесячно заготавливаем 350-400 литров крови - это достаточное количество, чтобы удовлетворить все потребности лечебных учреждений. В настоящее время у нас 1700 доноров, это почетных. Ежегодно сдают кровь около 12 тысяч человек, — сказал Николай Гринюк.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 декабря, по пешеходной части улицы Соборной каталась украшенная Toyota Camry Solara с людьми в новогодних костюмах.