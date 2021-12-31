Власти Бангладеш разрешили вход на часть пляжа в городе Кокс-Базар только женщинам и детям. Но в соцсетях такое решение подвергли критике, обвинив власть в попустительстве исламистам.

Об этом сообщает BBC, передает hromadske.

150-метровый участок пляжа для женщин и детей был открыт 30 декабря. На побережье поставили знак с информацией, кто может попасть на пляж.

Однако спустя всего несколько часов власти объявили, что отказываются от идеи открыть пляж только для женщин — хотя, по словам чиновников, отдельный участок пляжа был открыт по просьбе некоторых женщин.

— [Женщины] попросили отдельную пляжную часть для себя, потому что чувствовали себя застенчивыми и неуверенными в людном месте, — сказал Абу Суфиан, высокопоставленный чиновник города Кокс-Базар.

Отделенный участок пляжа был открыт через неделю после того, как стало известно о групповом изнасиловании женщины в Кокс-Базаре: тогда активно обсуждалась безопасность женщин в этом регионе.

Однако часть людей выступила против решения проблемы открытием пляжа только для женщин. Критики обвинили правительство в том, что оно потакает исламистам, недавно требовавшим гендерной сегрегации на рабочих местах и фабриках.

В Бангладеш большинство населения исповедует ислам — даже Конституция страны провозглашает государственной религией ислам, так что Бангладеш остается весьма консервативным, в том числе и в области прав женщин.

В конце декабря сообщалось, что по меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.