На въезде в курортную зону Коблево расположен недостроенный храм, который планируют назвать в честь святого Николая Чудотворца. Фотографиями недостроя воспользовались мошенники, которые выдумали новое название церкви и разместили информацию в Instagram и Facebook с просьбой помочь собрать деньги на строительство.

Об этом сообщает издание «О Коблево».

Строительство храма было начато в 2013 году благодаря участию благотворителей, которые хотели помочь церкви. Однако обстоятельства сложились таким образом, что один из меценатов умер, и строительство было приостановлено на этапе возведения кирпичных стен.

— Мы, православная громада села Коблево, решили построить храм на берегу моря и назвать его в честь святого Николая Чудотворца архиепископа Мирликийского, потому что он является покровителем всех путешественников. Это актуально, так как к нам в зону отдыха Коблево приезжают очень много туристов. Святыня строится, чтобы отдыхающие могли зайти и помолиться Богу. протоиерей Анатолий, — рассказала настоятель Свято-Троицкого храма в Коблево.

Мошенники взяли фото документов одной церкви, подчинение — другой церкви, название — выдумали сами, указали свой номер банковской карты для перевода денег и пользуются милосердием доверчивых граждан.

Отец Анатолий узнал об этом обмане и мошенничестве после звонка из редакции «Коблево ТВ».

Настоятель Свято-Троицкого храма обратил внимание на то, что фотографию злоумышленники использовали реальную, которая могла быть доступной в тех же соцсетях, а вот вся остальная информация является неправдивой и не соответствует действительности. Тем более, что представители храма никогда и нигде не публиковали никакого карточного номера для сбора средств, а указывали только контактный телефон либо предоставляли официальные письма с подписью и печатью, отметил отец Анатолий.

Одним из первых в Коблево узнал о мошенничестве протоиерей Илья, который является настоятелем храма Матроны Блаженной, расположенного рядом с недостроенным зданием. Он рассказывает, что летом к нему обратился мужчина из Чернигова, который находясь в командировке в Одессе, решил посетить Коблево и найти храм, на который собирает деньги в Instagram некий «протоиерей Ярослав». Когда мужчина показал фейковую страницу в соцсети, стало понятно, что речь идет о недостроенном храме святого Николая Чудотворца.

Позже в Николаевскую епархию Украинской православной церкви обратилась женщина, у которой некий Ярослав в Instagram просил деньги на строительство храма. Руководство епархии выяснило все обстоятельства ситуации, после чего опубликовали разоблачительную информацию на своем официальном сайте.

— Мы провели свое расследование, если можно так выразиться. Взяли фото с фейковой страницы и благодаря поиску нашли его владельца. Фотография оказалась реальной, она принадлежит православному священнику, он служит на территории Средней Азии. Мы с ним списались. Ему было неприятно, что его личные фото используются для такого дела, протоиерей Илья, — отметил настоятель храма Матроны Блаженной.

Фактически вся информации со страницы в Instagram удалена. По словам сотрудников правоохранительных органов, по номеру банковской карты сложно вычислить человека, который собирает деньги, потому что они очень часто оформляются на посторонних людей. Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Анатолий обращается ко всем с просьбой быть бдительными и не доверять подобной информации в соцсетях.

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