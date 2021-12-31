Прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, который 26 октября совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Обвинительный акт касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

Молодому человеку грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового. Несовершеннолетние отбывают в специальных воспитательных учреждениях.

Кроме того, идет следствие в отношении родителей парня. Оно касается допуска несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, Марина Дегтярь, являющаяся матерью подсудимого в деле о ДТП с жертвами, выступила с заявлением, что семья подростка примет любое наказание в его отношении.