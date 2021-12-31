Прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, который 26 октября совершил смертельное ДТП.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обвинительный акт касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления.
Молодому человеку грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового. Несовершеннолетние отбывают в специальных воспитательных учреждениях.
Кроме того, идет следствие в отношении родителей парня. Оно касается допуска несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Напомним, Марина Дегтярь, являющаяся матерью подсудимого в деле о ДТП с жертвами, выступила с заявлением, что семья подростка примет любое наказание в его отношении.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, который 26 октября совершил смертельное ДТП.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обвинительный акт касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления.
Молодому человеку грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового. Несовершеннолетние отбывают в специальных воспитательных учреждениях.
Кроме того, идет следствие в отношении родителей парня. Оно касается допуска несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Напомним, Марина Дегтярь, являющаяся матерью подсудимого в деле о ДТП с жертвами, выступила с заявлением, что семья подростка примет любое наказание в его отношении.