Американка провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете на рейсе в Рейкьявик, поскольку в середине полета у нее обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Школьная учительница из США Мариса Фотиео рассказала, что почувствовала боль в горле во время перелета из Чикаго в Рейкьявик 20 декабря. Во время перелета она сделала экспресс-тест с помощью набора, который взяла с собой, и он подтвердил, что она инфицирована.

Она оставалась в туалете до конца поездки, а стюардесса предоставила ей еду и напитки. По прибытии в Исландию женщине пришлось изолироваться в гостинице Красного Креста.

Напомним, Кабинет министров 29 декабря отменил требование об обязательной самоизоляции для граждан, въезжающих в Украину через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированных территорий.