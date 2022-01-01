Госпредприятие «Медицинские закупки» провело дополнительную закупку препарата «Тоцилизумаб», используемого для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, почти на 25 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

«По заказу Министерства здравоохранения Украины ГП МЗУ в сжатые сроки провело дозакупку препарата Тоцилизумаб, который используется для помощи пациентам, больным COVID-19. 30 декабря ГП «Медзакупки Украины» подписало соглашение со швейцарской компанией — производителем оригинального препарата на дозакупку: 2 300 флаконов дозировкой 200 мг/10 мл за 21,3 миллиона гривен, цена за единицу — 9 259 гривен; 840 флаконов дозировкой 80 мг/4 мл за 3,06 миллиона гривен, цена за единицу — 3 650 гривен», — говорится в сообщении.

Общая стоимость товара составила 24,36 миллиона гривен. Согласно договору препарат должен быть поставлен на склад логистического партнера ГП МЗУ до 1 марта 2022 года.

В ГП МЗУ напомнили, что в 2021 году уже закупалось 2 784 флакона Тоцилизумаба дозировкой 200мг/10 мл и 5 950 флаконов дозировкой 80 мг/4 мл.

Исследования показали, что применение Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением болезни на 13% снижает летальность по сравнению со стандартным лечением. Кроме того, это на 28% уменьшает потребность в подключении к аппарату ИВЛ тяжелобольных пациентов и пациентов с критическим течением болезни по сравнению со стандартным лечением.