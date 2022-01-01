Американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Раджа Чари опубликовал фото Антарктиды, сделанные на Международной космической станции и поздравил с Новым годом.

— Счастливого 2022 года с МКС, — написал Чари в своем Twitter.

Он добавил, что астронавты начали год на МКС с потрясающим видом на Антарктиду, находясь у побережья Южной Америки.

До этого сообщалось, что экипаж МКС сможет 15 раз встретить Новый год. У экипажа на новогоднем столе будут черная икра и мандарины, а также селедка под шубой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.