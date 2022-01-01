|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|C°
Американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Раджа Чари опубликовал фото Антарктиды, сделанные на Международной космической станции и поздравил с Новым годом.
— Счастливого 2022 года с МКС, — написал Чари в своем Twitter.
Он добавил, что астронавты начали год на МКС с потрясающим видом на Антарктиду, находясь у побережья Южной Америки.
До этого сообщалось, что экипаж МКС сможет 15 раз встретить Новый год. У экипажа на новогоднем столе будут черная икра и мандарины, а также селедка под шубой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Раджа Чари опубликовал фото Антарктиды, сделанные на Международной космической станции и поздравил с Новым годом.
— Счастливого 2022 года с МКС, — написал Чари в своем Twitter.
Он добавил, что астронавты начали год на МКС с потрясающим видом на Антарктиду, находясь у побережья Южной Америки.
До этого сообщалось, что экипаж МКС сможет 15 раз встретить Новый год. У экипажа на новогоднем столе будут черная икра и мандарины, а также селедка под шубой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.