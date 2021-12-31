В Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.
Видео опубликовали на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Бессменный гимн новогодних и Рождественских праздников — «Щедрик», исполнили солисты полицейского ансамбля «Южный Патруль» и музыканты оркестра ГУНП в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.
Видео опубликовали на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Бессменный гимн новогодних и Рождественских праздников — «Щедрик», исполнили солисты полицейского ансамбля «Южный Патруль» и музыканты оркестра ГУНП в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.