В Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.

Видео опубликовали на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Бессменный гимн новогодних и Рождественских праздников — «Щедрик», исполнили солисты полицейского ансамбля «Южный Патруль» и музыканты оркестра ГУНП в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.