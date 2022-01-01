С сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, зависимость от видеоигр официально признана болезнью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в перечень одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что для игровой зависимости характерно регулярное или периодическое нарушение способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, продолжительность проведенного за играми времени, неспособность прекратить играть при появлении «негативных последствий».

Также отмечается, что в случае зависимости играм отдается приоритет над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью. Симптомы могут развиваться непрерывно на протяжении какого-то времени, а могут проявляться с некоторой регулярностью время от времени.

Кроме того, игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной, семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к проблемам в учебе или работе.

Для того, чтобы диагностировать игровую зависимость, изменения в поведении должны наблюдаться в течение года, однако данный срок может быть сокращен, если все диагностические требования соблюдены, а симптомы серьезны.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Медицинские закупки» провело дополнительную закупку препарата «Тоцилизумаб», используемого для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, почти на 25 миллионов гривен.