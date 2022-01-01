В Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма «Омикрон».

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.

Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена «из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей».

Министр здравоохранения Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо прежде. Опасения вызваны распространением штамма «Омикрон».

— Мы готовы к большому количеству заражений и готовы ко всем возможностям. Ситуация находится под контролем. Мы готовились и тренировались заранее, и ситуация в Израиле намного лучше, чем в остальном мире. Мы выиграли драгоценное время благодаря быстрым и сбалансированным действиям, но это не значит, что мы можем расслабляться, — сказал Ницан Горовиц.

Напомним, Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.