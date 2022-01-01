Сегодня, 1 января, ОКП «Николаевоблэнерго» празднует юбилейную дату со дня своего основания.

Об этом уведомляют на странице предприятия в Facebook.

История ОКП «Николаевоблэнерго» началась еще 1 января 1972 года. Перед этим обследовали системы теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства города в конце 1960-х. Результаты были неутешительны: 239 котельных обеспечивали теплом всего 707 зданий, КПД котельных в среднем составил 50%, поэтому возникла необходимость реорганизовать всю систему теплоснабжения города.

На базе 47 котельных, преимущественно угольных, со 125 котлами создали Дирекцию николаевских объединенных котельных с тепловыми сетями. Это стало первым названием предприятия. В 1972 году Николаевский городской совет одобрил решение о закрытии 219 котельных и строительстве 14 межрайонных котельных. Равномерно их численность возросла до 55 единиц.

Предприятие менялось, а мощности росли — на правах производственных единиц были включены предприятия тепловых сетей «Первомайсктеплосеть», «Вознесенсктеплосеть», межрайонное предприятие тепловых сетей Снигиревки, куда вошли участки тепловых сетей Нового Буга, Баштанки, Березнеговатого. В этом же году на баланс были приняты котельные Новой Одессы, а чуть раньше и Очакова.

В декабре 2000 года из-за досрочного расторжения договора аренды между организацией арендаторов арендного областного предприятия «Николаевтеплокоммунэнерго» и региональным отделением Фонда госимущества Украины в Николаевской области создали «Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго», которое начало работать с 1 января 2001 года.

В 2004 году, учитывая неудовлетворительное финансовое состояние КТП «Николаевгортеплоэнерго» и непрофильный характер производства тепла для ЖКУ-12, котельные, тепловые сети и другое оборудование, которое является собственностью территориальной общины Николаева, передали в аренду ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

В 2009 году облсовет принял решение о предоставлении согласия на передачу из общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области с баланса ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность территориальных общин Первомайска, Вознесенска, Нового Буга, Новой Одессы, Березнеговатого. А в 2017 году прекратили централизованное теплоснабжение в Очакове, которое предоставлялось ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Отметим, что 15 апреля 2018 года решением исполнительного комитета Николаевского городского совета был утвержден акт приема-передачи в коммунальную собственность территориальной громады Николаева целостного имущественного комплекса ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» прошло большой путь развития. За 50 лет изменялись и названия предприятия, и структура, и технологии, и руководство, однако за этот период выросло не одно поколение тепловиков — настоящих профессионалов своего дела. Самая высокая ценность нашего предприятия — это далеко не проекты, котельные или оборудование, это наши люди. Они каждый день, несмотря на солнце, снег или ливень, делают все, чтобы в жилищах николаевцев было тепло, готовясь к отопительному сезону и оперативно устраняя аварийные ситуации. С глубокой благодарностью относимся к нашим сотрудникам и чтим все сделанное, — отмечает директор предприятия Николай Логвинов.

Сегодня ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» — самое мощное теплоснабжающее предприятие в Николаеве, которое обеспечивает теплом около 86 тысяч абонентов. В частности, это 1226 многоэтажек, 50 школ, 43 детских сада, 4 лицея, 12 высших учебных заведений, 23 лечебных учреждения, 9 учреждений культуры и 8 спортивных учреждений.

Структура ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» состоит из 8 тепловых районов в Николаеве и десятков служб и отделов. На сегодняшний день специалисты предприятия обслуживают 93 котельные, 341 котлоагрегат, 118 центральных и индивидуальных тепловых пунктов и 233,6 километров теплосетей (в двухтрубном вычислении). Установленная мощность котельных — 440,5 Гкал.

В отапливаемый период более 900 специалистов обеспечивают бесперебойную работу объектов и заботятся о тепле в домах горожан. Вместе с этим предприятие реализует важные для общины города проекты по развитию и обновлению систем теплоснабжения. По проекту Всемирного банка предприятие в прошлом году реконструировало котельные на улицах Белая и Спортивная, а также на проспекте Героев Украины. А в этом году реконструированы котельные по адресу улица Новозаводская, 48 и Самойловича, 42.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в первую очередь в Николаевской области внедрило дуальную форму образования в сотрудничестве с ведущими университетами региона, таким образом предоставив молодежи шанс усовершенствовать свои практические умения непосредственно на рабочем месте, а в будущем — получить предложение трудоустройства. Кроме того, предприятие всегда поддерживает молодежь в желании приобщиться к команде профессионалов.

В настоящее время десятки студентов разных специальностей Николаевского национального аграрного университета, Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова совмещают обучение с работой на предприятии, а ученики лицеев и колледжей могут проходить практику. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыто к сотрудничеству с образовательными учреждениями Николаевщины и всей Украины, и готово стать хорошим стартом в карьере юных специалистов, продолжая и дальше воспитывать не одно поколение тепловиков.

Ранее на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подвели итоги работы в уходящем году. Директор предприятия Николай Логвинов отметил, что год был сложным, но им все же удалось приблизить финиш проекта Всемирного банка, осуществить качественную подготовку к отопительному сезону и безаварийно начать его.