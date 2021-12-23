На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подвели итоги работы в уходящем году. Директор предприятия Николай Логвинов отметил, что год был сложным, но им все же удалось приблизить финиш проекта Всемирного банка, осуществить качественную подготовку к отопительному сезону и безаварийно начать его.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».

По словам руководителя «Николаевоблтеплоэнерго», 2021 год — год вызовов для предприятия. Заблокированные счета НАК «Нафтогаз Украины» и разница в тарифах, возникшая из-за принятых ранее экономически необоснованных тарифов, долгое время не позволяли предприятию вести надлежащую хозяйственную деятельность.

— Каждый год для предприятий теплоэнергетики — это вызов для функционирования и бесперебойной работы и предоставления качественных услуг потребителям. Ведь вместо модернизации и внедрения новых подходов в работе тепловики часто борются за то, чтобы предприятие вообще беспрепятственно работало и обеспечивало теплом горожан, а его сотрудники своевременно получали заработную плату за качественную ежедневную работу, — рассказал Николай Логвинов.

Однако, по словам директора коммунального предприятия, за этот год удалось многого достичь

— Однако, даже в таких условиях, при мощной поддержке Николаевского городского головы Александра Сенкевича и депутатов Николаевского городского совета, предприятию удалось приблизить финиш проекта Всемирного банка, осуществить качественную подготовку к отопительному сезону и безаварийно начать его,— уверен Николай Логвинов.

Среди главных результатов работа предприятия — проект Всемирного банка. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» стало участником проекта в 2014 году, активная фаза его реализации началась с 2017 года. На сегодняшний день Николаев стал первым городом в Украине, где финишируют работы в рамках реализации проекта Всемирного банка. В этом году реконструированы котельные по улице Самойловича, 42 и улице Новозаводской, 48-а.

На котельной по улице Самойловича, 42, которая обеспечивает теплом жителей Корабельного района, заменены два котла КВГМ-30 новыми газовыми водогрейными котлами фирмы «Viessmann» типа Vitomax D HW, тепловой мощностью 23,3 МВт, каждый с горелками немецкой фирмы «Эlсо». Также, на данном объекте заменены горелки и автоматику для существующего газового котла ПТВМ-30 ст. №1, установлены преобразователи частоты датской фирмы «Danfoss» в двигатели существующих дымососов и вентилятора для подачи воздуха для котла ПТВМ- 30 ст. №1, заменены сетевые насосы на немецкие фирмы «Wilo» 355 кВт с частотными преобразователями, установлена современная система водоподготовки, заменены трубопроводы, запорно-регулирующая арматура и установлена система управления котельной с погодным регулированием температуры. А на котельной на улице Новозаводская, 48-я заменено три паровых котла ДЕ25-14 на три жаротрубных водогрейных котла Riello RTQ 10000T тепловой мощностью 10МВт каждый, с горелками Riello RS 1300/EV BLU. Установлены новые циркуляционные котловые насосы, гидравлическая стрелка, станции подпитки SiBoost Smart 2 Helix VE 1005, станции химводоподготовки.

Напомним, в прошлом году по проекту были модернизированы крупные районные котельные: улица Спортивная, 1-к, проспект Героев Украины, 72, улица Белая, 71.

Еще одним важным этапом работы «Николаевоблтеплэнерго» стала подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов. Специалисты предприятия осуществили капитальный ремонт 4 котлоагрегатов, капитальный ремонт 3,6 километров теплосетей диаметром от 57 до 530 мм, восстановили изоляции на 11,4 км трубопроводов. Также были проведены гидравлические испытания на 233,6 км тепловых сетей (в двухтрубном вычислении) и подготовлено к работе 93 котельные и более сотни индивидуальных и центральных тепловых пунктов.

В уходящем году велась активная работа с абонентами. За 2021 год специалистами абонентского отдела ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» было:

проведено 3 016 переоформлений лицевых счетов на нового владельца;

переведено на индивидуальное абонирование жителей 5-х жилых домов;

присоединены все абоненты группы населения, а это более 85 тысяч лицевых счетов к индивидуальным договорам на услугу по поставке тепловой энергии;

оформлено 209 рассрочек на оплату услуги;

проведено более 29 тысяч консультаций по обращениям в справочную службу по телефону, вайберу и электронной почте по начислениям, состоянию расчетов, тарифам и так далее.

Специалистами службы тепловых сетей в отопительном сезоне 2020-2021 годов по обращениям потребителей было проведено 320 обследований с составлением актов-претензий. Случаи неудовлетворительного отопления были подтверждены только в 47% случаев. Однако они связаны с недостатками при эксплуатации систем отопления потребителей. Специалистами предприятия в течение отопительного сезона 2020-2021 годов было предоставлено жилищным организациям 540 предписаний по восстановлению качественного теплоснабжения.

На межотопительный период 2021 года по результатам проверки работы систем потребителей были разработаны рекомендации по улучшению теплоснабжения и предоставлены в виде предписаний: 20 писем – управляющим компаниям и ЖЭКам, более 600 — ОСМД и юридическим лицам. За межотопительный период в этом году работниками службы тепловых сетей были приняты работы по подготовке почти 1400 систем отопления, выдано 600 актов готовности к отопительному сезону.

Работа с должниками:

заключено 269 договоров реструктуризации на общую сумму почти 3 млн гривен;

арестовано, проведено описание и изъято 8 автомобилей, принадлежавших должникам;

по адресам проживания должников разнесено более 189 тысяч сообщений о необходимости уплаты долга (досудебных требований);

направлено в суд 1356 исковых заявлений на сумму 21,7 миллионов гривен в отношении должников, которые игнорировали звонки и досудебные требования ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;

судебными органами вынесено 847 решений о взыскании задолженности и уже взыскано с должников в порядке взаимодействия с Государственной исполнительной службой почти 6 миллионов гривен.

— Вся выполненная масштабная работа была бы невозможно без слаженности и целеустремленности почти тысячи сотрудников, каждый из которых, выполняя свои обязанности, способствовал реализации запланированных инициатив и предоставлению качественных услуг теплоснабжения николаевцам. Мы действительно гордимся нашим коллективом настоящих профессионалов своего дела. И благодарим всех, кто искренне болеет за судьбу предприятия, — резюмировал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года сообщалось, что Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.

В мае 2020 николаевский городской голова Александр Сенкевич вместе с директором Департамента ЖКХ Сергеем Кореневым осмотрели котельные «Николаевоблтеплоэнерго», которые подготовили к переоборудованию и модернизации.

19 января 2021 года в «Николаевоблтеплоэнерго» запустили работу нового котла для поставок тепла в микрорайон Намыв.

Также 23 марта КП «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.