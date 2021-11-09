В отопительном сезоне 2021-2022 годов жителям двух больших микрорайонов тепло будут поставлять реконструированные котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

На двух больших районных котельных по улице Новозаводская, 48-я и улице Самойловича, 42 до старта отопительного сезона 2021-2022 гг. фактически завершились работы по реконструкции в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого за счет займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Фонд (ФЧТ). Заемщик — Министерство финансов Украины.

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На котельной по Самойловича, 42, которая обеспечивает теплом жителей Корабельного района, заменены два котла КВГМ-30 новыми газовыми водогрейными котлами фирмы «Viessmann» типа Vitomax D HW, тепловой мощностью 23,3 МВт, каждый с горелками немецкой фирмы «Эlсо». Также, на данном объекте заменены горелки и автоматика для существующего газового котла ПТВМ-30 ст. № 1, установлены преобразователи частоты датской фирмы «Danfoss» на двигатели существующих дымососов и вентилятора для подачи воздуха для котла ПТВМ- 30 ст. № 1, заменены сетевые насосы на немецкие фирмы «Wilo» 355 кВт с частотными преобразователями, установлена современная система водоподготовки, заменены трубопроводы, запорно-регулирующая арматура и установлена система управления котельной с погодной регулировкой температуры.

— На котельной по улице Новозаводская, 48 ситуация была несколько сложнее. Мы долго сомневались или начинать реконструкцию именно в этом году, или стоит ее отложить до следующего года. Поставка оборудования и ряд организационных вопросов в связи с пандемией коронавируса потребовали дополнительного времени, которого у нас не было. Однако, в августе мы все же начали работы по реконструкции, и в сверхкороткие сроки все выполнено на высоком уровне, фактически за 3 месяца. Кстати, это была последняя котельная с паровым циклом. На сегодняшний день на котельных завершаются наладочные работы оборудования, однако оба объекта поставляют тепло николаевцам, — рассказывает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Отмечается, что на котельной по улице Новозаводская, 48-я заменены три паровых котла ДЕ25-14 на три жаротрубных водогрейных котла Riello RTQ 10000T тепловой мощностью 10МВт каждый, с горелками Riello RS 1300/EV BLU. Установлены новые циркуляционные котловые насосы, гидравлическая стрелка, станции подпитки SiBoost Smart 2 Helix VE 1005, станции химводоподготовки.

Эти меры позволят повысить качество предоставления услуги и значительно экономить энергоносители — природный газ, электроэнергию и воду. А также снизят затраты на обслуживание котельной, говорят на предприятии

Напомним, что в прошлом году была завершена модернизация котельных на улице Белой, 71, ПГУ, 72 и улице Спортивная, 1-к.