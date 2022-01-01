В Украине 31 декабря сделали 52 166 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 15 077 человек, а 36 354 получили вторую дозу.

Об этом сообщили в Минздраве.

Также дополнительную дозу в течение суток получили 183 человека, бустерную — 552 человека.

Ревакцинальную (бустерную, — прим.) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительную — для лучшей защиты людей, которые из-за состояния своего здоровья получают более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Всего с начала кампании по вакцинации привили 14 713 311 человек, из них 13 734 741 человек полностью вакцинировался. Дополнительную дозу получили 4 063 человека, бустерную — 5 452 человека. Всего в Украине сделали 28 457 565 прививок.

Напомним, в Украине над созданием вакцины работают три группы ученых. Две по программе Министерства здравоохранения по производству отечественной вакцины против COVID-19 и одна частная инициатива.