В Украине над созданием вакцины работают три группы ученых. Две по программе Министерства здравоохранения по производству отечественной вакцины против COVID-19 и одна частная инициатива.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Суспільне».

Главный санврач уточнил, что сейчас ученые из Львова и Киева работают над двумя разными типами вакцины, и результаты исследований находятся еще на ранних стадиях.

— Это Институт биохимии им. Палладина и профессор Комиссаренко вместе со своей командой занимается научным обоснованием именно разработки мРНК-вакцины. И также команда академика Сибирского во Львове, которая работает также над разработкой вакцины, но именно белковой, — рассказал Игорь Кузин.

Также, по его словам, в Украине есть частная инициатива по разработке вакцины, которая дошла в своих исследованиях до этапа испытаний. Речь идет о совместном научно-исследовательский проекте АО «Лекхим» и харьковской группы ученых на уровне Одесского противочумного института.

— Планируется по крайней мере использовать или протестировать несколько методов инактивации вируса и выяснить — какой из этих методов будет давать большую иммуногенность и будет лучшим прототипом именно разработки инактивированной украинской вакцины, — отметил Игорь Кузин.

Как сообщалось, Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.