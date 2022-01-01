Сегодня, 1 января, на площади Победы в Николаеве продавцы бросили на улице нераспроданные хвойные деревья.
Об этом горожане сообщили в группе «Николаев как он есть» в Facebook.
На фотографиях видно, что продавцы оставили на пешеходной части улицы коробки, мусор — веревки и мешки, — и сосны, которые не удалось сбыть.
Напомним, ранее во время рейда в Николаеве экологи выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 1 января, на площади Победы в Николаеве продавцы бросили на улице нераспроданные хвойные деревья.
Об этом горожане сообщили в группе «Николаев как он есть» в Facebook.
На фотографиях видно, что продавцы оставили на пешеходной части улицы коробки, мусор — веревки и мешки, — и сосны, которые не удалось сбыть.
Напомним, ранее во время рейда в Николаеве экологи выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.