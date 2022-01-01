Сегодня, 1 января, на площади Победы в Николаеве продавцы бросили на улице нераспроданные хвойные деревья.

Об этом горожане сообщили в группе «Николаев как он есть» в Facebook.

На фотографиях видно, что продавцы оставили на пешеходной части улицы коробки, мусор — веревки и мешки, — и сосны, которые не удалось сбыть.

Напомним, ранее во время рейда в Николаеве экологи выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.