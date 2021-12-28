В Николаеве экологи во время рейда выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа
Проверку осуществили на следующих локациях: улица 3-я Слободская угол улицы Колодезной, на перекрестке проспекта Мира и улицы Строителей, на улице Космонавтов, на перекрестке улицы 6 Слободской и проспекта Центрального.
— На продавцов составили 5 административных протоколов по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира). Материалы по выявленным фактам будут направлены в районные суды по месту совершения правонарушения, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве экологи во время рейда выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа
Проверку осуществили на следующих локациях: улица 3-я Слободская угол улицы Колодезной, на перекрестке проспекта Мира и улицы Строителей, на улице Космонавтов, на перекрестке улицы 6 Слободской и проспекта Центрального.
— На продавцов составили 5 административных протоколов по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира). Материалы по выявленным фактам будут направлены в районные суды по месту совершения правонарушения, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.