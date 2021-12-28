В Николаеве экологи во время рейда выявили нарушения правил торговли новогодними елками — на деревьях отсутствовали специальные бирки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа

Проверку осуществили на следующих локациях: улица 3-я Слободская угол улицы Колодезной, на перекрестке проспекта Мира и улицы Строителей, на улице Космонавтов, на перекрестке улицы 6 Слободской и проспекта Центрального.

— На продавцов составили 5 административных протоколов по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира). Материалы по выявленным фактам будут направлены в районные суды по месту совершения правонарушения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.