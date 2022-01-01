По случаю Нового года Китай опубликовал новые фотографии Красной планеты. Они были сделаны зондом «Тяньвэнь-1», который работает на планету с февраля 2021 года вместе с марсоходом «Чжуронг».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального космического управления Китая.

На кадрах можно увидеть орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1», поверхность Красной планеты и марсоход «Чжуронг», который фотографирует Марс.

Полярная ледяная поверхность Марса состоит из сухого и водяного льда. Также можно увидеть дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты.

Управление отмечает, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты.