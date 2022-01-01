По случаю Нового года Китай опубликовал новые фотографии Красной планеты. Они были сделаны зондом «Тяньвэнь-1», который работает на планету с февраля 2021 года вместе с марсоходом «Чжуронг».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального космического управления Китая.
На кадрах можно увидеть орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1», поверхность Красной планеты и марсоход «Чжуронг», который фотографирует Марс.
Полярная ледяная поверхность Марса состоит из сухого и водяного льда. Также можно увидеть дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты.
Управление отмечает, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По случаю Нового года Китай опубликовал новые фотографии Красной планеты. Они были сделаны зондом «Тяньвэнь-1», который работает на планету с февраля 2021 года вместе с марсоходом «Чжуронг».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального космического управления Китая.
На кадрах можно увидеть орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1», поверхность Красной планеты и марсоход «Чжуронг», который фотографирует Марс.
Полярная ледяная поверхность Марса состоит из сухого и водяного льда. Также можно увидеть дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты.
Управление отмечает, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты.