В николаевском роддоме № 1 около часа ночи 1 января родилась девочка.
Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала начальница отдела по охране материнства и детства Николаевского городского совета Людмила Чинякова.
Всего за сутки с 8 утра 31 декабря 2021 до 8 утра 1 января 2022 в Николаеве родились шесть детей.
— В «Роддоме № 1» родились мальчик и девочка, а в «Роддоме № 3» родились два мальчика и две девочки. Но именно первого января родилась только девочка в первом роддоме, другие роды состоялись до 12:00, — сказала Людмила Чинякова.
Дети и их мамы чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В николаевском роддоме № 1 около часа ночи 1 января родилась девочка.
Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала начальница отдела по охране материнства и детства Николаевского городского совета Людмила Чинякова.
Всего за сутки с 8 утра 31 декабря 2021 до 8 утра 1 января 2022 в Николаеве родились шесть детей.
— В «Роддоме № 1» родились мальчик и девочка, а в «Роддоме № 3» родились два мальчика и две девочки. Но именно первого января родилась только девочка в первом роддоме, другие роды состоялись до 12:00, — сказала Людмила Чинякова.
Дети и их мамы чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.