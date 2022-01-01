В николаевском роддоме № 1 около часа ночи 1 января родилась девочка.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала начальница отдела по охране материнства и детства Николаевского городского совета Людмила Чинякова.

Всего за сутки с 8 утра 31 декабря 2021 до 8 утра 1 января 2022 в Николаеве родились шесть детей.

— В «Роддоме № 1» родились мальчик и девочка, а в «Роддоме № 3» родились два мальчика и две девочки. Но именно первого января родилась только девочка в первом роддоме, другие роды состоялись до 12:00, — сказала Людмила Чинякова.

Дети и их мамы чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.