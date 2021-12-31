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Жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Отмечается, что год назад николаевцы сетовали на сложный 2020 год из-за пандемии коронавируса. Сейчас же большинство говорят, что и 2021 оказался не таким, как хотелось бы.
Горожане отмечают, что год был трудным, полным падений и проблем. Многие не решаются даже строить планы на 2022.
— Какие могут быть планы? Работать, работать и еще раз работать, — говорит жительница Николаева.
— Ничего пока не строю. Нужно прожить дальше, чтобы знать (что делать, — прим.), — отмечает еще один горожанин.
При этом часть николаевцев все же не теряют надежды на лучшее и уже планируют следующий год:
— Думаю, будет лучше, чем вчера.
— Путешествия. Хочется еще посмотреть мир. Думаю, что все будет хорошо.
— Сдать ВНО, поступить туда, куда хочу, и работать.
Новый год большинство николаевцев будут праздновать дома с семьей, а уже в начале января планируют ходить в гости или гулять по городу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Отмечается, что год назад николаевцы сетовали на сложный 2020 год из-за пандемии коронавируса. Сейчас же большинство говорят, что и 2021 оказался не таким, как хотелось бы.
Горожане отмечают, что год был трудным, полным падений и проблем. Многие не решаются даже строить планы на 2022.
— Какие могут быть планы? Работать, работать и еще раз работать, — говорит жительница Николаева.
— Ничего пока не строю. Нужно прожить дальше, чтобы знать (что делать, — прим.), — отмечает еще один горожанин.
При этом часть николаевцев все же не теряют надежды на лучшее и уже планируют следующий год:
— Думаю, будет лучше, чем вчера.
— Путешествия. Хочется еще посмотреть мир. Думаю, что все будет хорошо.
— Сдать ВНО, поступить туда, куда хочу, и работать.
Новый год большинство николаевцев будут праздновать дома с семьей, а уже в начале января планируют ходить в гости или гулять по городу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.