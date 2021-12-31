Жители Николаева рассказали журналистам о том, каким для них был 2021 год, и поделились ожиданиями и планами на 2022.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что год назад николаевцы сетовали на сложный 2020 год из-за пандемии коронавируса. Сейчас же большинство говорят, что и 2021 оказался не таким, как хотелось бы.

Горожане отмечают, что год был трудным, полным падений и проблем. Многие не решаются даже строить планы на 2022.

— Какие могут быть планы? Работать, работать и еще раз работать, — говорит жительница Николаева. — Ничего пока не строю. Нужно прожить дальше, чтобы знать (что делать, — прим.), — отмечает еще один горожанин.

При этом часть николаевцев все же не теряют надежды на лучшее и уже планируют следующий год:

— Думаю, будет лучше, чем вчера. — Путешествия. Хочется еще посмотреть мир. Думаю, что все будет хорошо. — Сдать ВНО, поступить туда, куда хочу, и работать.

Новый год большинство николаевцев будут праздновать дома с семьей, а уже в начале января планируют ходить в гости или гулять по городу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади правоохранители спели рождественскую песню.