Лондонский зоопарк отпраздновал рождение одного из редчайших тигров мира. На спасение этого вида, находящегося под угрозой вымирания, направлены усилия зоозащитников всей планеты.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

На кадрах из зоопарка видно, как десятилетняя суматранская тигрица Гайша вылизывает и кормит своего крошечного тигренка, спустя всего лишь через несколько часов после его рождения ранним декабрьским утром.

Суматранские тигры родом из Индонезии и представляют сабой самый редкий и малочисленный подвид тигра. По последним данным в дикой природе сейчас осталось всего около 300 суматранских тигров.

Глаза новорожденных тигрят остаются закрытыми первые несколько дней после рождения, и малыш будет оставаться в логове вплоть до первой вакцинации. Тогда же ветеринары и смотрители зоопарка смогут определить его пол.

Однако скрытая камера зоопарка смогла уловить первые важнейшие минуты его жизни, в том числе и первые неуверенные шаги детеныша.

Смотрительница Люси Рид считает, что состояния малыша очень хорошее, и мама тигрица о нем замечательно заботится. Возможно, тигренок пойдет размером и силой в своего папу Азима.

Служители знали, что время родов Гайши приближается, так как ее живот за последние несколько недель сильно вырос. И приготовили для нее специальное логово, где она могла спокойно родить и выкармливать малыша.

Тигренок родился почти через год после того, как Гайша переехала в Лондон из Дании, и пока еще не получил никакого имени.

У Гайши должно было появиться три малыша, но к сожалению остальные два не перенесли родов.

Однако, рождение даже одного тигренка сильно повышает шансы на успех всемирной программы по разведению суматранских тигров, направленной на защиту вида от вымирания.

Напомним, в Колумбии обнаружили самочку ягуарунди, которая страдает редким заболеванием — альбинизмом.