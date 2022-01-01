Французская полиция задержала по подозрению в причастности к поджогам автомобилей 441 человека.

Об этом информирует Depo с опорой на французскую прессу.

Среди задержанных 1 января хулиганов, 381 человек был арестован.

В то же время, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что количество сожженных автомобилей с каждым годом уменьшается. По его словам, в 2019 году во Франции хулиганы сожгли более 1,3 тысяч автомобилей.

СМИ акцентируют, что во Франции больше всего горящих автомобилей можно увидеть в бедных кварталах и этнических гетто. Примечательно, что число поврежденных огнем машин растет в новогоднюю ночь.

Напомним, житель Николаева написал на воротах Центрального районного отделения полиции слово «псарня», а в суде объяснил, что это были малярные работы.