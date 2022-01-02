На Международную космическую станцию в 2022 году отправят два исследовательских проекта украинских школьников, сейчас проходит их отбор.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

— В 2022 году, мы объявим дату, на МКС отправят два исследовательских проекта украинских школ. Сейчас как раз проходит отбор этих проектов, — сказала Оксана Маркарова.

По ее словам, сейчас в Украине рассматривают шесть исследовательских проектов школьников. Из них окончательно выберут два и эти эксперименты проведут американские астронавты на МКС.

Напомним, США продлили работу МКС до 2030 года.

Ранее астронавт поздравил с Новым годом сделанными на МКС снимками Антарктиды.